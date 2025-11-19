Celebra Encuentro la Juvenil la Diócesis Reynosa-Matamoros

La Pastoral Juvenil y la Pastoral Vocacional de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, convocan a jóvenes de Reynosa al Encuentro Juvenil que se llevará a cabo el 22 de noviembre.

El evento, programado de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche, lleva por lema "Soy único hijo de Dios", una expresión que resalta el valor personal y espiritual de cada joven dentro de la vida cristiana.

La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes que desean vivir una experiencia de reflexión, acompañamiento y convivencia guiada por la Iglesia.

Se espera una amplia participación en una jornada que busca fortalecer la fe, la identidad espiritual y el sentido de comunidad entre las nuevas generaciones.

El evento se realizará en la parroquia Purísima Concepción, por lo que invitan a participar.

El Encuentro Juvenil representa, una oportunidad para reencontrarse con la fe y reafirmar la identidad como parte de una comunidad.