Abren verificación para el sorteo del ´Buen Fin´

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria mantienen habilitada la plataforma para que consumidores y comercios verifiquen su participación en el Sorteo El Buen Fin 2025, y tienen hasta el 5 de diciembre.

¿Cómo verificar tu participación en el Sorteo El Buen Fin?

Quienes realizaron compras durante el periodo oficial del programa o registraron su establecimiento comercial pueden ingresar y comprobar si están dentro del padrón de participantes.

Para registrarse, solo es necesario ingresar el número de la tarjeta con la que se efectuó la compra o el RFC del negocio inscrito, con el fin de validar la información dentro del sistema.

Detalles sobre los premios del Sorteo El Buen Fin 2025

El sorteo es parte del incentivo económico que acompaña al Buen Fin y busca premiar a compradores y contribuyentes formales que realizaron compras durante El Buen Fin.

La verificación está disponible en el minisitio del SAT, donde el usuario podrá consultar si califica para el sorteo y con ello tener la posibilidad de resultar ganador.

En total se repartirán 400 millones de pesos para los tarjetahabientes que resulten ganadores y para los comercios una bolsa de 100 millones de pesos.

Para los compradores habrá un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos, mientras que para los negocios, un premio mayor de 260 mil pesos, así como 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.