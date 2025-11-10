Invitan a los jóvenes al sorteo del Servicio Militar

La Secretaría de la Defensa Nacional convoca a los jóvenes mexicanos de la Clase 2007 y remisos, a participar en el Sorteo del Servicio Militar Nacional, que se llevará a cabo durante este mes de noviembre.

Durante el evento, se extraerán bolas de color blanco, azul o negro, mediante las cuales se determinará la forma en que los jóvenes cumplirán con su deber ciudadano, encuadrados o a disponibilidad, conforme a lo establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional.

La SEDENA exhortó a todos los jóvenes que tramitaron su cartilla de identidad militar en 2025 a mantenerse atentos a la convocatoria y presentarse puntualmente el día del sorteo en la Junta local donde realizaron su registro.

El sorteo se realizará los domingos 23 y 30 de noviembre en las Juntas locales y de Reclutamiento, en coordinación con las Oficinas de Reclutamiento de Zona Militar correspondiente.

INVITAN A MUJERES A REGISTRARSE

Asimismo, la dependencia invitó a las mujeres interesadas en realizar su Servicio Militar Nacional de manera voluntaria a presentarse en la instalación militar más cercana durante los primeros días de enero de 2026 para efectuar su inscripción.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 55 55 80 52 37, número de la Dirección General del Servicio Militar Nacional, o acudir a cualquiera de la Zona Militar.



