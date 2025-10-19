Gana adeptos aquí organismo SomosMX

Mientras el Instituto Nacional Electoral estableció como fecha limite enero de 2026 para que las agrupaciones cumplan con los requisitos para la creación de los nuevos partidos, la denominada organización SomosMX avanza en ciudades con Reynosa para obtener su registro ante el INE.

Un balance dado a conocer reveló que de las 200 asambleas distritales que se exigen las autoridades electorales del país, a la fecha lleva 123 asambleas, por lo que le faltan 77 para alcanzar o rebasar el objetivo.

En este contexto, Reynosa es una de las principales ciudades donde las organizaciones nacionales han captado la atención de la ciudadanía, uno de ellos es la organización conocida como SomosMX.

Este fin de semana, simpatizantes de diversas colonias se sumaron a la nueva asamblea distrital que se llevó a cabo con el propósito de que el Instituto Nacional Electoral evalúe sus actividades y de cumplir los requisitos autorice el registro de SomosMX como nuevo partido político en 2026

Asamblea similares se realizan simultáneamente en todo el país, para cumplir con las normas y disposiciones del INE a nivel nacional en lo referente a los nuevos partidos.

Previamente dichas organizaciones convocan a los simpatizantes a través de las redes sociales.

Como se sabe, la denominada organización Somos Mexico es una integra ex miembros del movimiento cívico "Marea Rosa": solicitó su registro en enero 2025 y esta realizando asambleas distritales para cumplir con los requisitos de afiliación.

CANDIDATOS:

Uno de los atractivos del nuevo partido político es el proceso que busca crear una estructura mas localizada, seleccionando a sus candidatos por medio de elecciones primarias, abiertas y no por designación de lideres, se informó en la asamblea distrital en esta localidad.

Para constituirse como partido político nacional, las organizaciones deben cumplir con los requisitos siguientes del INE.

Alcanzar un mínimo de 256 mil afiliados

Realizar 200 asambleas distritales o 20 asambleas estatales.

Los afiliados no pueden ser militantes activos de otro partido político.

A nivel nacional varias organizaciones buscan su registro como partido político en México para las elecciones de 2027.