Recurren familias al trueque de uniformes y útiles escolares

Ante la falta de recursos y el alza en los precios, así como a la cercanía del ciclo escolar, familias han comenzado a organizarse a través de redes sociales y grupos comunitarios para intercambiar uniformes, útiles, mochilas y calzado escolar, con el objetivo de reducir los gastos que representa el regreso a clases.

La dinámica consiste en que los padres de familia publican fotografías de artículos en buen estado como tenis, zapatos, mochilas o paquetes de útiles, los cuales pueden ser donados, vendidos a bajo costo o intercambiados por otros objetos que necesiten.

La familias colocan en redes sociales, sus uniformes, útiles o mochilas usadas pero que están disponibles y pueden tener doble uso para quien lo necesite.

“Es una manera de apoyarnos entre todos, lo que a mi hijo ya no le queda puede ser de utilidad para otra familia, y al mismo tiempo yo puedo conseguir algo que necesito sin gastar tanto”, comentó una madre de familia.

Con solidaridad, los ciudadanos buscan hacer menos costoso el inicio de clases, un periodo que tradicionalmente representa un gasto elevado en la compra de uniformes, inscripciones y materiales escolares.