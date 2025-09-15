Nace de montón de hojas un tiradero de cacharros

Nace de montón de hojas un tiradero de cacharrosComunidad cercana a instituciones educativas pide ayuda para retirar cacharros y neumáticos abandonados en la zona. Preocupación por seguridad de estudiantes.
Un montón de hojas secas abandonado a las espaldas de la Escuela Primaria Eladio Zavala López, ubicada sobre la avenida Punta Arenas en la colonia La Joya, ha empezado a convertirse en un tiradero clandestino de cacharros, neumáticos y otros desechos; así lo reportan vecinos del lugar, quienes piden apoyo a las autoridades.
"Empezaron dejando un montón de ramas secas y de ahí le siguieron con un colchón, llantas, bolsas de basura. No queremos que se vuelva un tiradero como en otros lugares, porque así empiezan; al rato van a venir a tirar de todo aquí. Pedimos que nos apoyen más que nada por los estudiantes que pasan por aquí todos los días. Aparte de la calle, nunca nos hicieron caso de pavimentarla y la verdad sí se necesita; cuando llueve, mire, todo se encharca y no se puede ni pasar", expresó Lidia Resendis.
Indicó que la calle carece de pavimentación hidráulica, por lo que en días de lluvia se vuelve difícil de transitar, además de que dificulta el acceso a los estudiantes que caminan desde las casas aledañas para llegar a las distintas instituciones educativas que se ubican sobre la avenida.
Los afectados solicitan el apoyo del personal de Servicios Públicos Primarios para retirar los cacharros y llantas que cada vez invaden más estas zonas; asimismo, lanzan un llamado a obras públicas para que tomen en cuenta sus peticiones sobre la reparación de la calle.