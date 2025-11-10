Solicitan vacunarse por la llegada del frente frío

Ante los cambios bruscos de temperatura con los frentes fríos que van a estar llegando a la ciudad con mayor intensidad, autoridades del Sector Salud, llaman a aprovechar la vacunación de esta temporada invernal, a fin de generar anticuerpos al momento de exponerse a los virus circulantes.

La jornada de vacunación concluye hasta el mes de marzo del 2026, pero es importante que desde ahorita se aplican las vacunas contra la influenza, Covid, y neumococo, para que cuando estén expuestos de forma natural a los virus, la respuesta inmunológica sea mucho mejor.

De esta forma se busca que, en caso de presentar la enfermedad, sea menos severa, tengan menor riesgo de requerir atención hospitalaria y menor complicación, comentó Jesús Zárate Torres, encargado de la Dirección de Infancia y Adolescencia del sector salud.

La vacuna contra influenza, se aplica como un refuerzo anual a todos los mayores de 60 años; la primera aplicación para niños y niñas, consta de 2 dosis de vacuna, con un intervalo de 4 semanas, posteriormente, se requerirá una dosis en cada periodo invernal hasta que tengan 59 meses de edad.

La vacuna contra Covid, se aplica como un refuerzo anual a las personas mayores de 60 años, personal de salud y embarazadas, además la vacuna Moderna puede aplicarse a partir de los 6 meses de edad en las personas que tienen comorbilidades como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, inmunodeficiencias, enfermedades pulmonares y cardiacas agudas, entre otras.

En el caso de la vacuna contra neumococo, se aplica como refuerzo anual a las personas mayores de 60 años de edad, mientras que a los niños de 0 a 2 años se aplican 3 dosis.

Se invita a las familias de Reynosa, a llevar a los menores de edad y adultos mayores, que son los más propensos a enfermedad, a vacunar, a fin de que estén protegidos.



