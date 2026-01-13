Invitan acudir a vacunarse contra enfermedades

Invitan acudir a vacunarse contra enfermedadesDetalles sobre la campaña de vacunación en Reynosa
Suficientes vacunas contra la influenza estacional así como para prevenir otro tipo de enfermedades más, existen en las unidades de Salud que operan en Reynosa y que son 28.
Así lo informa Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Reynosa quien invitó a la ciudadanía en general a solicitar las dosis correspondientes para protegerse de los padecimientos propios de la época invernal.
¿Qué vacunas están disponibles en Reynosa?
A todos los sectores de la población se les hace un llamado para que soliciten la vacuna que requieren y para lograrlo lo único que tienen que hacer es dirigirse al Centro de Salud más cercano a su domicilio para y solicitar el servicio que es completamente gratis.
La campaña encaminada a vacunar contra Influenza estacional, Covid y Neumococo, por la temporada invernal, continúa adelante y hasta el momento son varias las miles de personas que se han vacunado contra esos males así como contra otros más como el sarampión y más.
Acciones de la autoridad para la salud pública
Recordó que la cruzada para proteger a la ciudadanía contra dichos padecimientos, concluye el día último de marzo, de ahí que lo preferible no es esperar a que concluya, sino tomar la decisión de vacunarse cuanto antes a fin de evitar contraerlos pues eso pondría en riesgo la salud de los propios ciudadanos.