Invitan acudir a vacunarse contra enfermedades

Suficientes vacunas contra la influenza estacional así como para prevenir otro tipo de enfermedades más, existen en las unidades de Salud que operan en Reynosa y que son 28.

Así lo informa Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Reynosa quien invitó a la ciudadanía en general a solicitar las dosis correspondientes para protegerse de los padecimientos propios de la época invernal.

¿Qué vacunas están disponibles en Reynosa?

A todos los sectores de la población se les hace un llamado para que soliciten la vacuna que requieren y para lograrlo lo único que tienen que hacer es dirigirse al Centro de Salud más cercano a su domicilio para y solicitar el servicio que es completamente gratis.

La campaña encaminada a vacunar contra Influenza estacional, Covid y Neumococo, por la temporada invernal, continúa adelante y hasta el momento son varias las miles de personas que se han vacunado contra esos males así como contra otros más como el sarampión y más.

Acciones de la autoridad para la salud pública

Recordó que la cruzada para proteger a la ciudadanía contra dichos padecimientos, concluye el día último de marzo, de ahí que lo preferible no es esperar a que concluya, sino tomar la decisión de vacunarse cuanto antes a fin de evitar contraerlos pues eso pondría en riesgo la salud de los propios ciudadanos.