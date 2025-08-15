Cae automóvil en hueco, ignoran reparar socavón

Un socavón localizado sobre la calle Venustiano Carranza en la colonia Ferrocarril Poniente, el cual se genero debido a fuertes corrientes de agua registradas durante las lluvias del pasado 27 de marzo y al paso de los meses se fue expandiendo cada vez más, al punto de limitar el paso a un solo sentido, fue la causa de un grave accidente que afortunadamente solo terminó en daños materiales.

De acuerdo a vecinos del lugar, los hechos se registraron durante la madrugada del jueves, cuando un joven quien circulaba en su vehículo, no logró percatarse del hueco sobre el pavimento y calló al fondo de este, a pesar de que el conductor solo sufrió lesiones menores como golpes en el pecho cuello y hombro, a los residentes del lugar les preocupa esta situación, ya que refieren no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, esta seria ya la segunda ocasión en la que un automóvil cae en el lugar.

"No ha venido ninguna autoridad, nadamas en la mañana que vinieron los de tránsito, pero de ahí alguna autoridad, alguna ingeniero o algo no, ninguna persona ha venido a ver esto" refirió Rocío Salinas residente de la zona.

Los colonos refieren se han realizado reportes y durante casi 5 meses, distintas autoridades, se han limitado a acudir al lugar para tomar medidas y algunas fotografías, sin dar una solución a esta peligrosa problemática.

Residentes de la colonia ferrocarril Poniente, temen el suelo termine por hundirse, esto debido a que al acercarse al lugar, se logra apreciar como la tierra se ha ido deslavando al grado de dejar hoyos bajo la delgada capa de pavimento.

Piden a la autoridad que corresponda dicha restauración, atienda este urgente llamado, ya que se trata de una situación que pone en riesgo la vida no solo de las familias que habitan a los alrededores, sino también de transeúntes y automovilistas.



