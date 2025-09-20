Avisa un árbol peligroso socavón en la Petrolera

Al observar de lejos, pareciera ser una jardinera más de las que dividen las vialidades en la zona; sin embargo, no es así, se trata de un socavón que han ignorado desde hace ya varios años.

Hoy en día se observa incluso cómo ha crecido un árbol, el cual ha funcionado como advertencia para que los automovilistas eviten caer en el profundo hoyo.Este se ubica en la esquina del Bulevar Naranjos con Toteco de la colonia petrolera.

Y representa un peligro, no solo para quienes por ahí transitan, sino también para los peatones, estudiantes y padres de familia, quienes acuden a las instituciones educativas que se encuentran en los alrededores.

Fernando Reyes, quien indicó vive a dos cuadras, menciona que el problema inició hace más de dos años. Cuenta cómo el pavimento se fue hundiendo hasta dejar al descubierto un enorme orificio en el suelo. Al paso de los años, este se ha ido deteriorando aún más y, a pesar de que han intentado llenarlo con llantas y basura, la tierra continúa deslavándose, dejando solo una pequeña capa de concreto en la superficie.

"Eso ya tiene dos años y fácil tiene dos años y pues solo se limitaron a ponerle esas vallas naranjas que ya hasta se desgastaron, de tanto tiempo que han estado ahí, pero ya no volvieron y pues sí nos afecta porque tenemos que sacarle la vuelta y corremos el riesgo de que en cualquier momento se termine de hundir todo alrededor", expresó Reyes.



