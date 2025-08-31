Crece hundimiento en lateral del canal Rodhe

Un hundimiento en la lateral del canal Rodhe, en la colonia Francisco Sarabia a espaldas de Smart Villa Diamante, mantiene en alerta a los residentes del sector, quienes señalan que el daño en la vialidad avanza con rapidez.

Los colonos aseguran que, ante la falta de intervención de las autoridades, ellos mismos se han dado a la tarea de rellenar los desperfectos con tierra, escombro y material que tienen a la mano. Sin embargo, temen que el socavón continúe extendiéndose, ya que alrededor ya se observan rupturas en el pavimento que muestran cómo el terreno ha comenzado a ceder.

"Más adelante del hundimiento rellenamos nosotros, pero ahí se sigue haciendo más grande. Aquí pasan camiones y alguno podría irse al interior del canal, o en cambio seguir rompiendo la calle cada vez más al centro", expresó Leobardo Rodríguez, vecino del sector.

Los habitantes comparan esta situación con lo ocurrido en la colonia Ferrocarril Poniente, sobre la lateral Anzaldúas, donde un socavón de mayores dimensiones ha puesto en riesgo a los automovilistas durante un largo periodo de tiempo sin recibir una atención efectiva.

Parte de la molestia de los vecinos es la falta de respuesta a los reportes que han emitido de manera constante durante alrededor de 3 a;os. Afirman que temen que las autoridades solo intervengan hasta que ocurra un accidente, tal como ha sucedido en otros sectores, donde vehículos han estado a punto de caer (o han caído) en hundimientos similares.

Por ello, insisten en que se tomen acciones preventivas antes de que el daño en la vialidad sea irreversible y represente un riesgo mayor para los habitantes y conductores que circulan diariamente por la zona.