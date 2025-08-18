Ignoran autoridades socavón

El socavón generado por lluvias en la colonia Jacinto López III sigue sin ser atendido, pese a los reportes emitidos por los residentes del sector. El hundimiento, ubicado a la orilla de la vialidad Manuel Ávila Camacho, muestra signos de crecimiento, ya que el concreto circundante presenta huecos y deterioro.

Anteriormente muy transitada, esta calle ahora registra poca circulación debido al avanzado deterioro del pavimento, acelerado por fugas constantes en la zona. Los conductores que aún transitan enfrentan riesgos considerables, ya que la vialidad presenta hundimientos y daños significativos en ambos sentidos.

Según los residentes, el tramo más cercano al drenaje es el que ha mostrado un incremento más acelerado en su hundimiento. Por ello, instan a las autoridades a tomar medidas inmediatas para restaurar la vialidad y prevenir posibles accidentes.

Aunque este socavón no alcanza las dimensiones del registrado en la colonia Ferrocarril Poniente, la falta de atención de las autoridades frente a este tipo de problemas genera preocupación entre los vecinos, quienes temen que la situación pueda agravarse si no se interviene a tiempo.