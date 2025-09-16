Alarma por tremendo socavón en la Oaxaca

Tremendo y profundo socavón surgió en la calle Oaxaca esquina con Tamaulipas en la colonia Rodríguez, por lo que residentes del sector piden la intervención de las autoridades competentes para darle solución al problema.

Ya han caído en ese hondo hoyanco por lo menos un par de vehículos. Para alertar a los automovilistas del peligro que representa, se le han colocado desde llantas viejas hasta un trapeador inservible y hasta una lámina que era utilizada por uno de los negocios cercanos como anuncio.

El socavón ya tiene alrededor de un mes de haberse registrado, pero hasta el momento ninguna autoridad de dependencia alguna se ha presentado, por lo menos, para tomar el reporte y turnar el caso a quien corresponda, llámese Servicios Públicos Primarios o la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Mientras tanto, según vecinos, dijeron estar muy preocupados porque el pavimento hidráulico podría seguir hundiéndose al paso de los automotores, pues bajo él se observa un hueco que podría alcanzar varios metros.

Por tanto, llaman a tomar las medidas pertinentes a la mayor brevedad posible antes de que pueda sobrevenir una tragedia.