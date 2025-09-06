Sufren ´socavón´ y Comapa les cobra hasta 45 mil pesos

Habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas denunciaron que desde hace más de dos años enfrentan problemas por el hundimiento y drenaje en la calle Fernando Montes de Oca, entre Chapultepec y Amado Nervo, que representan un riesgo de seguridad y salud para los residentes.

Sobre todo las más afectadas son las personas de la tercera edad. Los vecinos explican que existen dos problemáticas principales: un hundimiento en la vialidad y un deterioro constante del drenaje en la zona. El hundimiento, según Humberto Vélez Rodríguez, residente del sector, surgió de manera inesperada cuando comenzó a emanar agua potable del suelo, deteriorando aceleradamente la calle y generando superficies irregulares y resbaladizas.

Este fenómeno ha provocado caídas entre los adultos mayores y otros transeúntes, agregó el entrevistado.

Vélez Rodríguez también señaló que la situación ha impactado en los recibos de cobro del servicio de agua potable, que en ocasiones llegaron con montos de hasta 45,000 pesos sin explicación, mientras que otros alcanzaron cifras de 5,000 pesos.

El residente afirmó que no ve la posibilidad de cubrir estos gastos, ya que depende del apoyo del gobierno federal y no ha podido cobrar dicho beneficio durante los últimos tres meses.

Aunque los últimos recibos reflejaron cifras menores, entre 300 y 400 pesos, Vélez considera que siguen siendo excesivas y atribuye estos cobros a la fuga y al deterioro de la vialidad.

Por otra parte, los vecinos denunciaron que la zona también enfrenta un problema de drenaje que afecta directamente la vida diaria en la colonia. Aseguran que esta situación genera acumulación de aguas residuales y malos olores, aumentando los riesgos sanitarios y dificultando la movilidad en la calle.

Los colonos hicieron un llamado a la COMAPA y a Obras Públicas para que intervengan de manera integral, resolviendo tanto el hundimiento causado por la fuga de agua potable como los problemas del drenaje, y así garantizar la seguridad y el bienestar de quienes habitan la zona.



