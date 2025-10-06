Homenaje a las mujeres sobrevivientes de cáncer

Rendirán homenaje a pacientes mujeres que han sobrevivido a la lucha contra el cáncer de mama , a las cuales les serán entregados sendos reconocimientos en el marco de una ceremonia a celebrarse en el Hospital General de Reynosa.

"Se tiene programado un evento denominado Feria de la Salud con tema central, cáncer de mama, para el próximo día 17 de octubre, acto en el cual se hará la entrega de los reconocimientos, dijo Seo Marcela Mendoza, coordinadora de Oncología en la unidad hospitalaria en mención.

En la Clínica de Mama se lleva a cabo la consulta médica para detectar oportunamente la enfermedad, la cual es atendida por un médico ginecólogo oncológico.

cuando detectamos una tumoración en la mama ademas de los estudios de base, se manda a patología para la biopsia correspondiente

AUMENTAN

Refiere Marcela Mendoza que en 2024 se realizaron 40 biopsias de las cuales dos dieron resultado positivo.

En los meses que han transcurrido del 2025, se han hecho 20, de las cuales cinco dieron positivo.

Hizo saber también que en el General de Reynosa ya se llevan a cabo cirugías en pacientes que presentan el padecimiento.



