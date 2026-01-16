Son escuelas un blanco fácil para los delincuentes

La Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sostuvo que los planteles escolares continúan siendo blancos fáciles de la delincuencia debido a la falta de vigilancia social y a la escasa reacción ante situaciones irregulares que se presentan en su interior.

¿Cómo ocurrió el robo en la escuela?

Tras un reciente robo cometido en una escuela a plena luz del día, el sindicato subrayó que estos espacios no son propiedad exclusiva del magisterio, sino bienes comunitarios cuyo deterioro impacta directamente en estudiantes, familias y habitantes de la zona.

De acuerdo con información surgida durante las investigaciones, vecinos del sector observaron al presunto responsable ingresar y salir del plantel sin levantar sospechas. La ausencia de denuncias se debió a que su comportamiento fue interpretado como el de alguien autorizado para estar en el lugar.

Acciones del SNTE ante la inseguridad en planteles

Para el SNTE, este tipo de hechos refleja una problemática de fondo: la aceptación pasiva de situaciones anómalas dentro de los centros educativos, lo que abre la puerta a que personas ajenas actúen con total libertad.

El dirigente de Organización Dos del sindicato, José Iram Rodríguez Limón, enfatizó que cuando ocurre un robo en una escuela, el daño no recae únicamente en los docentes, sino en toda la comunidad que depende de esos espacios para la educación de niñas, niños y jóvenes.

Impacto del robo en la comunidad educativa

Ante ello, el organismo sindical hizo un llamado a la ciudadanía para asumir un papel activo, mantenerse alerta ante conductas sospechosas y reportarlas de inmediato a las autoridades escolares y, de ser necesario, a las instancias de seguridad y justicia.

"Los maestros no somos dueños de las escuelas, solo trabajamos en ellas. Son de la comunidad y deben ser protegidas por todos. La denuncia oportuna puede evitar pérdidas mayores", expresó Rodríguez Limón.

Finalmente, el SNTE señaló que únicamente a través de la participación conjunta entre sociedad, autoridades y trabajadores de la educación será posible reducir la vulnerabilidad de los planteles frente a la delincuencia.