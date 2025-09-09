Pronostica el SMN más aguaceros por frente frío

Continuarán las lluvias de los 75 a los 150 milímetros en Tamaulipas , reveló ayer la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Metereológico Nacional , en su pronóstico oficial adelantado desde las 14:00 pm del lunes hasta las 8:00 de hoy

La dependencia gubernamental informó que el sistema frontal No. 2 se extiende con características de estacionario sobre el noreste de México, el cual interaccionará con divergencia.

"Esto generará lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Nuevo León y Tamaulipas, y muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí". señaló en el pronóstico metereológico.

"Todas las lluvias podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León, agregó CONAGUA.

TEMPORADA

Para esta temporada de ciclones tropicales 2025 se tiene pronosticado aún que se registren de 13 a 17 fenómenos metereológicos en el Océano Atlántico.

Por el lado del Océano Pacífico entre 16 y 20 fenómenos metereológicos.

Lo anterior conforme al Servicio Metereológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), del gobierno federal, que en la gráfica oficial tiene identificados por colores los fenómenos metereológicos, según su peligrosidad.

ROJO

En el Océano Atlantico se pronostica el huracán Erin, categoría 5, identificado en el pronóstico oficial con color rojo.

AMARILLO

Andrea, Barry, Chantal, Dexter y Fernand, catalogados como tormenta tropical, con color amarillo.

BLANCO

Además, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melisa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Tanya, Van y Wendy, con color blanco.

ROJO

Del lado del Océano Pacífico, los huracanes Erick, Flossie y Kiko, con categorías 3 y 4, identificados con color rojo en el pronóstico.

NARANJA

Huracanes identificados en la categoría 1 Gil, Henriette y Lorena, identificados con el color naranja.

BLANCO

Como tormentas tropicales aparecen los nombres de Alvin, Barbara, Cosme, Dalila, Ivo y Juliette, identificados con color blanco.



