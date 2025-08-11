Escuela abandonada es refugio de gente sin hogar

En la esquina de las calles de Güémez y Praxedis Balboa, en la colonia Hidalgo, se ubica el colegio Robert Baden Powell, que actualmente se encuentra abandonado.

Desde su exterior, la construcción genera temor en los vecinos. Los vidrios de las ventanas están quebrados.

Sus puertas principales fueron retiradas y sin que nadie impida el acceso, dos hombres en condición de calles, junto con dos perros, la habitan por las noches.

En su interior, las paredes aún muestran dibujos infantiles, de lo que fueron sus aulas, pero también tienen manchas de humo.

En una de las salas, hay cenizas de fogatas, que los hombres que viven ahí encendieron para mitigar el frío durante el invierno.

La construcción tiene dos plantas. En el segundo piso, los hombres en condición de calle la utilizan para dormir, mientras que en la planta baja, guardan sus pertenencias que transportan en un carrito de supermercado.

Los perros se muestran bravos con cualquier persona que se acerque a la construcción. Su reacción de proteger a sus amos pone en peligro a las personas que pasan por el lugar.

Los marcos de varias puertas están quemados. Constantemente han ocurrido pequeños incendios provocados por las personas que habitan la vivienda, pero son ellos mismo que se encargan de sofocarlos.

Las escaleras que conducen al segundo piso son de madera. Están próximos a desplomarse. Son un riesgo.

Hojas secas que caen de árboles que están junto a la construcción se acumulan en los pisos. También hay mucha basura que personas arrojan.

Además hay latas de bebidas alcohólicas. Aunque sólo se ha visto a dos hombres viviendo actualmente, hay más personas sin hogar que la han habitado.

Durante el día, la casa parece no ser ocupada por nadie, los hombres salen a buscar comida y se llevan su carrito de supermercado.

Pero de noche, la esquina es considera una zona de peligro para los vecinos.