Exhortan celebrar sin pirotecnia

En este 31 de diciembre donde se festeja la despedida del 2025 e inicio de un nuevo año, la Fundación Michou y Mau, hace un llamado a la ciudadanía para promover celebraciones sin pirotecnia, al advertir sobre los riesgos que el uso de artefactos explosivos representa para la integridad de niñas, niños y adultos, especialmente durante temporadas festivas.

La agrupación subrayó que no se debe permitir que menores de edad jueguen o manipulen pirotecnia, además de mantener una vigilancia constante cuando caminen cerca de zonas donde se utilicen juegos artificiales.

"La gente compra pirotecnia la cual es el motivo por el cual muchos menores sufren quemaduras, incluso hasta perder partes de su cuerpo a causas de estas explosiones", dijo Antonio Carlos Hernández Gómez, director general de la Fundación en Tamaulipas.

Recordó que estos productos, al ser encendidos o manipulados de forma inadecuada, pueden provocar incendios, explosiones y estallidos con consecuencias graves, como quemaduras severas y daños permanentes.

La Fundación Michou y Mau, dedicada a la atención y prevención de quemaduras en menores, insistió en que la mejor medida es la prevención, por lo que exhortó a las familias a optar por festejos responsables que no pongan en riesgo la vida ni la salud de las personas.

Asimismo, llamó a crear conciencia sobre el impacto que la pirotecnia tiene no solo en quienes la utilizan, sino también en el entorno y en la seguridad.

Finalmente, la institución reiteró que celebrar sin pirotecnia es una forma de proteger a la niñez y con esto evitar accidentes que incluso pueden poner en peligro la vida.





PRINCIPALES PELIGROS

Evita comprar a tus hijos fuegos artificiales

Hasta las chispas de las luces de bengala pueden quemar la ropa

pueden No recoger pirotecnia que no detonó

pirotecnia que no detonó Si el encendido falla inutilizarlo con abundante agua

inutilizarlo con abundante agua No enciendas pirotecnia en tus manos , ni dentro de latas o botellas

en tus , ni o botellas No guardes pirotecnia en los bolsillos

CUIDADO CON LAS MASCOTAS

Ante el incremento del uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año, autoridades del Centro Antirrábico en Reynosa, hacen un llamado a la población para proteger a las mascotas, ya que los fuertes estruendos pueden provocarles pánico severo e incluso la muerte.

Maricruz Prado Espinoza, coordinadora de la dependencia estatal, señaló que cada año se registran casos de perros y gatos que se extravían o sufren afectaciones graves debido al estrés que generan los fuegos artificiales, por lo que recalcó que la prevención es fundamental para evitar tragedias.

"No olvidemos lo que ellos sienten, mientras nosotros estamos ocupados en la fiesta, ellos están viviendo un pánico muy fuerte", recalcó.

Entre las principales recomendaciones destacó la importancia de garantizar que las mascotas no puedan escaparse, mantenerlas en un espacio seguro y colocarles un collar con placa de identificación y número telefónico, además de microchip, ya que muchos animales huyen desorientados por el miedo.

Asimismo, explicó que pueden utilizarse medicamentos naturales disponibles en el mercado para ayudar a relajarlos.