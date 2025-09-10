Alumnos estudian sin mobiliario adecuado

Urgente llamado es el que hacen directivos de la Escuela Primaria Club 20-30 de la colonia Del Valle para que escuelas públicas les hagan el favor de donarles pupitres que estén en buen estado y que ya no utilicen, porque los alumnos reciben su enseñanza en sillas y mesas que no son aptas para eso. Ya son alrededor de cinco meses que se trabaja en esas lamentables condiciones.

"A raíz de las torrenciales lluvias que azotaron a Reynosa a finales de marzo del 2025, el plantel se quedó sin mesa bancos y sin algunos escritorios porque quedaron inservibles al grado de que ya no pudieron utilizarse", dijo Elsa Córdoba Pérez, directora de la institución.

Y ante la falta de respuesta favorable de parte de las autoridades diversas, entre ellas las de Educación estatal, nos hemos dado a la tarea de pedir el apoyo de escuelas y por lo pronto solamente una particular, nos ha echado la mano donándonos varios pupitres que nos son de gran ayuda, pero aún necesitamos más, agregó.

Las mesas fueron sacadas del comedor con que cuenta el plantel para ser usadas en las aulas.

"A pesar de estar solicitando la comprensión y la solidaridad vía donaciones de lo que estamos necesitando, no quitamos el dedo del renglón por cuanto a insistir ante las autoridades competentes, sobre la urgencia de que nos brinden el apoyo correspondiente", indicó.

Ya se están entablando pláticas con algunas directoras y directores conocidos a quienes estamos solicitando que nos los hagan llegar para que los estudiantes reciban su instrucción en sitios que les representen comodidad, concluyó Córdoba Pérez.



