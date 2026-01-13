El ganado en Reynosa, sin gusano barrenador

Libres de gusano barrenador se encuentran hasta ahora ranchos y ganado bovino de Reynosa, según el reporte con que cuenta la Asociación Ganadera de Reynosa.

“Para prevenir cualquier situación relacionada con esa plaga, muchos compañeros ya están vacunando con Invermitrina a sus reses así como también les aplican desparasitantes que arrojan buenos resultados tanto dentro como fuera del propio ganado”, dijo José Cantú López, presidente del referido organismo pecuario.

Interrogado sobre el anuncio hecho por la Unión Regional Ganadera de Tamaulipas por cuanto a dotarles a los productores de ganado de medicamentos para los animales y prevenir así el gusano barrenador, dijo que aún no les ha llegado pero que esperan pronto los recibirán.

Y esta medida dispuesta por la URGT, por supuesto que viene a ser un apoyo importante para los productores de ganado. Insistió en que esperan que de un momento a otro envíen el medicamento como apoyo anunciado en bien de la ganadería tamaulipeco.

Recalcó que hasta el momento no hay reporte alguno de gusano barrenador en ranchos y ganado existente en esta fronteriza ciudad y esa es una excelente noticia que anima a seguir reforzando los cuidados con los vacunos.



