´Nada qué celebrar´

"Desafortunadamente, no hay mucho qué conmemorar en el Día Mundial de la Salud, pues hay nosocomios oficiales que, en muchas ocasiones, no cuentan ni con medicamentos y tampoco tienen con qué hacer estudios médicos que necesita la gente". Ramona Grimaldo, usuaria

El Mañana / Staff.- Pese a los reiterados llamados que hace la gente para que se mejoren las cosas en el Hospital General de Reynosa, los hechos demuestran que continúan escaseando medicamentos.

En ocasiones, ni agujas para inyectar o para poner suero tienen y hay veces que se tiene que recurrir a la medicina particular cuando se requiere algún tipo de estudio, porque el equipo con que cuentan está sin funcionar.

"Precisamente, este domingo se celebra el Día Mundial de la Salud y desafortunadamente vemos que existen muchas y variadas carencias en los nosocomios del gobierno, cuando que debieran tener todo en orden y funcionando normalmente", dijo Ramona Grimaldo, usuaria.

Incluso, los Centros de Salud o la misma Jurisdicción Sanitaria IV debieran tener todo tipo de servicios, incluyendo el abasto al cien por ciento de las medicinas y, lamentablemente, en algunas unidades falla la dotación de fármacos para personas que padecen hipertensión y diabetes, añadió.

BATALLAN PARA PAGAR

"Hay gente que no tiene dinero suficiente para pagar un estudio y tienen que andar pidiendo para completar lo que les cobran en un laboratorio o clínica particular, y casos como éstos se presentan, de hecho, con mucha frecuencia. "Lo que no debiera suceder si los hospitales oficiales estuvieran bien equipados y con las medicinas en cantidad suficiente que requieren los pacientes para lograr curar sus males", terminó Grimaldo.