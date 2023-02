Cuesta de enero los deja sin empleo

"Bastante fuerte, porque la economía no está como quisiéramos, no hay mucho trabajo y eso nos pega a todos. En comparación con otros años, pues sí, bastante la diferencia, porque en otros años sí habíamos tenido otro trabajo y casi no hay, intentando sobrevivir, antes no", dijo.

Explicó que ha tenido que recurrir a otras alternativas para subsistir, como elaborar galletas o manualidades.

"Yo creo que sí se va a alargar; vender galletas, elaborar manualidades para tratar de vender", expresó.

Alejandro Santiago quien dijo que hay que saber administrar el dinero bien para sobrellevar la cuesta de enero, en su caso le ha ido bien, pese al alza de precios de productos básicos, y piensa que la cuesta durará más tiempo.

"Nos ha ido bien gracias a Dios, con salud, ya lo material y eso económicamente vamos bien, no nos falta un plato en la casa; este año ha sido mucho mejor que los anteriores gracias a Dios; es difícil ahora, porque están caras las cosas, pero igual hay que salir adelante", dijo.

PEGA A LOS PEQUEÑOS COMERCIOS

Para los micronegocios y los informales también ha sido difícil, porque la gente anda gastada por los festejos de diciembre.

"Las ventas están bajas, la gente anda gastada, llegando a empeñar sus cosas, no va a creer que nada más nosotros, yo creo que es parejo. Somos una sección de la CTM que estamos con el guadalupano y el otro, todos dicen lo mismo; cada año es lo mismo por estos tiempos, es cuando sufrimos la mentada cuesta de enero", dijo Ernesto Garcia, vendedor de elotes.

Señaló que, en su caso, trabaja y saca el día; a veces les va bien y otras no saca nada, pero tienen que trabajar para comer, además de que los precios de los insumos han subido hasta 30 pesos más, pero él mantiene los precios y se aguanta para que no se le vayan los clientes.

"Con eso de que la inflación se fue para arriba, todo subió, la canasta básica ya subió, ya tenemos que buscarle; la inversión también, lo que es la mayonesa, queso, crema, todo subió, hay precios nuevos. Si a principios de diciembre era un precio, ahorita son 20 a 30 pesos más, yo tengo el precio igual", recalcó.

Y argumentó: "Aunque digamos que no, pero la guerra está pegando en las fábricas, están parando mucho personal, a mi yerno lo pararon dos semanas que porque no tienen lo que necesitan; no es la cuesta de enero solamente, nos está pegando la guerra".

El comerciante recomendó cuidar el dinero y comprar lo necesario para afrontar la cuesta que está "pegando duro".

Algunos ciudadanos han cuidado el dinero, como Alejandro Santiago, y les va bien en la cuesta de enero, pero no es igual para todos.