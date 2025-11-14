Sin clases, 100 mil alumnos por trámites y 4 días adelantados

Confirman autoridades del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) que a partir de este viernes iniciará un puente escolar largo por lo que los estudiantes de educación básica regresarán a las aulas de clase hasta el martes de la próxima semana.

"Disfrutarán del descanso ampliado alrededor de 100,000 alumnos de las escuelas de nivel básico, jardines de niños, escuelas primarias y secundarias", dijo Alicia Pizaña Navarro, titular de la mencionada oficina.

Hoy viernes se suspenden actividades escolares por la descarga administrativa y registro de calificaciones de los estudiantes, labor que realiza la Secretaría de Educación Pública.

En tanto que el lunes no habrá clases porque se adelanta el descanso con motivo de las fiestas revolucionarias del 20 de Noviembre.

PUENTE AMPLIADO

Así pues, serán cuatro días de descanso incluyendo sábado y domingo, tanto para el alumnado de escuelas de educación básica así como para los docentes que prestan sus servicios en escuelas pre primarias, primarias y secundarias.

Los aproximadamente 100,000 estudiantes de nivel básico, corresponden a poco más de 700 escuelas que brindan enseñanza en esta fronteriza ciudad, indicó Pizaña Navarro.



