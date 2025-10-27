Fuga emergente deja sin agua al sur de la ciudad

Por una inesperada "fuga emergente", ayer la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado suspendió de nuevo el abasto de agua potable en colonias del sur de la ciudad, esta vez en los sectores Juárez Oriente y Juárez Poniente, cuyos miles de usuarios resultaron afectados.

El problema se registró en horas de la tarde, por lo que después de siete horas continuaban trabajando las cuadrillas del organismo operador para tratar de restablecer el servicio a la mayor brevedad, aunque esto causó molestias y quejas de la ciudadanía, a pesar de ser fin de semana.

Quienes mas se quejaron son las personas que tienen la necesidad de lavar los fines de semana, ya que laboran en plantas maquiladoras y por lo general no les da tiempo de realizar esta actividad.

El aviso de la cancelación temporal del servicio lo hizo directamente la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ya que ante la sorpresiva "fuga emergente", no le quedó de otra, más que informar a la gente que vive en el sur de la ciudad.

"Por trabajos de reparación de una fuga emergente, se ha detenido temporalmente el bombeo de agua que abastece a los sectores Juárez Oriente y Juárez Poniente", informó a la ciudadanía el organismo operador.

Todavía anoche se sabía que el personal del organismo se encontraba realizando las los trabajos necesarios para restablecer el servicio lo antes posible.

Por enésima ocasión la COMAPA pidió comprensión a miles d usuarios que dejó sin el abasto de agua, y se disculpó "por las molestias que esto pueda ocasionar".



