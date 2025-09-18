Realizarán el segundo Simulacro Nacional 2025

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, realizará el segundo Simulacro Nacional 2025 este próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas.

El viernes llegará una alerta al celular de los ciudadanos, que es parte del simulacro nacional; se encenderá la pantalla del teléfono y se recibirá una alerta sonora.

Las empresas, instituciones y hasta viviendas, pueden participar en el simulacro, por lo que es importante registrarse en la plataforma digital a más tardar el 18 de septiembre a las 11:59 horas.

En consideración de que no todas las Entidades Federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, se solicita proponer la hipótesis que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos identificados para cada inmueble según la ubicación.

El ejercicio de simulacro será a las 12:00 horas tiempo del centro de México y participarán dependencias federales, agrupaciones, empresas, entre otros.

El primer simulacro se realizó en el mes de abril, a fin de generar cultura de la prevención, ya que hay estados donde no se tiene tan arraigados los protocolos ante emergencias.



