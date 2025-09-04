Reynosa

Convoca a participar en segundo simulacro

El Gobierno de México convoca a ciudadanía e instituciones para el ejercicio de Protección Civil.
  • Por: Nubia Rivera
  • 04 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Convoca a participar en segundo simulacro

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, convoca a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre.

El ejercicio tiene como propósito fortalecer la cultura de la protección civil y mejorar la capacidad de respuesta de brigadas y unidades internas ante posibles emergencias o desastres.

EL MAÑANA RECOMIENDA