Convoca a participar en segundo simulacro

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, convoca a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre.

El ejercicio tiene como propósito fortalecer la cultura de la protección civil y mejorar la capacidad de respuesta de brigadas y unidades internas ante posibles emergencias o desastres.