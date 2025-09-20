Realizan un simulacro de emergencia en gasolinera

Como parte de los simulacros coordinados por los cuerpos de emergencia y empresas privadas, se realizó uno en una gasolinera.

Las acciones y movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades correspondientes se llevaron a cabo a eso de las 10:00 horas en una gasolinera ubicada en la carretera Río Bravo-Reynosa del fraccionamiento Reynosa, a unos metros del Cuartel Militar de la Octava Zona.

El despliegue fue realizado por el personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado y del Municipio, elementos de la Guardia Estatal y agentes de la Policía Vial Municipal, quienes realizaron el acordonamiento, siendo la presunta situación un incendio por explosión de un ducto de combustible tras el descargue de la gasolina.

Cabe señalar que esta movilización alertó y alarmó a los residentes del sector que desconocían la situación del simulacro nacional, pero al ser informados, volvió la calma en el fraccionamiento.