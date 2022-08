Realiza el IMSS simulacro de emergencia con incendio

IMSS TAMAULIPAS

La titular del IMSS Tamaulipas, doctora Velia Patricia Silva Delfín, informó que se realizó el 1 de julio en punto de las 11:00 horas, se activó el Código Rojo, lo que alertó a las y los trabajadores que se encontraban laborando en los diversos departamentos de las unidades.

Durante el ejercicio todos fueron evacuados de manera ordenada, se desalojó a mil 224 trabajadores, 519 derechohabientes y usuarios que se encontraban en las distintas unidades médicas y edificios administrativos. Dicho protocolo se realizó en un tiempo de 14 minutos, sin que se reportara alguna novedad.

En dicho simulacro participaron los hospitales HGZMF No. 1, HGZ No. 3, HGZ No. 11, HGZ No. 13, HGZ No. 15, HGR No. 6, HGR No. 270, y las Unidades de Medicina Familiar (UMF) número 67, 77, 78, 24, 36, 40 y 6; oficinas administrativas, subdelegación No. 2901, de ciudad Victoria; No. 2910, de Tampico; No. 2913, de ciudad Mante; No. 2919, de Matamoros; No. 2904, de Reynosa y No. 2918, de Nuevo Laredo.

Para este ejercicio se contó con la participación de brigadistas institucionales, paramédicos de primeros auxilios, equipo de combate de incendios, búsqueda y rescate, así como comunicación y seguridad. Todos ellos reciben capacitación de forma permanente para atender diversos tipos de contingencia y brindar apoyo en momentos de emergencia.

Para finalizar, la titular del IMSS, dio a conocer que el simulacro sobre conato de incendio representa una ardua tarea de coordinación. Pero se obtienen grandes beneficios, ya que capacita a los trabajadores para actuar en caso de emergencia, desde la evacuación coordinada hasta la puesta en práctica de las responsabilidades de primeros auxilios y de llamadas a centros de emergencia.