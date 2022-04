Silvestre Rodríguez: Refleja incapacidad tema de inseguridad

De acuerdo a dicho estudio evaluatorio en diciembre de 2021, en Reynosa la percepción de los ciudadanos en inseguridad pública era del 75.1% y a marzo del 2022 se elevó a 83.2%, es decir 8 de cada 10 ciudadanos de Reynosa se siente inseguros.

"No es para menos —agrega Rodríguez Marín— tenemos un alcalde que ni siquiera vive en Reynosa, siempre ha vivido en el Valle de Texas no recorre ni camina las calles de las colonias de la ciudad, creo que ni las conoce, entonces no puede ser otro el resultado abrumador que vemos en materia de seguridad", dijo.

Reconoció que la Policía Estatal ha desempeñado un rol importante, luego de ser la única instancia que siendo su facultad el fuero común, interviene por igual en todo aquello que ha puesto en amenaza la seguridad e integridad de los ciudadanos.

"Tenemos que entender que la Policía Estatal no tendrá nunca la capacidad logística, operativa e infraestructura que tiene ahora el ejército mexicano o la guardia nacional, esta última fue creada como apoyo para labores de seguridad y vigilancia y no la vemos por ningún lado", asentó.

El entrevistado destacó que es necesaria una mayor coordinación y estrategia, reconociendo que en Tamaulipas estos últimos seis años se ha avanzado mucho.

"Antes, hace unos años era imposible viajar por las carreteras de Tamaulipas, la delincuencia e inseguridad eran un alto riesgo, viajamos con el Jesús en la boca y temiendo lo peor, hoy podemos transitar seguros, viajar incluso por la noche y sabemos que llegaremos a nuestro destino, se ha avanzado mucho, pero es necesaria la unión de fuerzas y garantizar que podamos vivir en un ambiente de garantías y seguridad para todos", concluyó.