Sin agua en Bugambilias; acusan hay discriminación

"Tenemos desde finales de julio sin agua; en Comapa nos traen mareados con puros pretextos de que pronto se reanudará el servicio, y nada. Luego nos dicen de fallas en la red de tubería y que el sistema de bombeo del tinaco no funciona", dijo, José Zúñiga, residente de la calle Doce en Bugambilias.

"Nosotros gastamos alrededor de 200 pesos diarios en comprar garrafones de agua para nuestras necesidades, pero ni así es suficiente, no tenemos agua.

Por eso dejé de pagar mi recibo y no porque no haya dinero, pero no vamos a pagar por un servicio que no estamos recibiendo", dijo Brígida Martínez.

Vecinos acusan que algunas pipas de Comapa o del ayuntamiento reparten de forma selectiva el agua por la colonia y no se distribuye en general, atendiendo la necesidad de quienes están sin el líquido desde hace semanas.