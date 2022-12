Siguen quejas de adultos mayores hacia bancos

Continúan llegando quejas en contra de instituciones bancarias a abogados en esta frontera, principalmente de personas de la tercera edad que enfrentan diversos retos para recibir el recurso de programas federales o de pensiones.

El abogado Marcelo Olán Mendoza, quien se encargó de atender el caso de la señora Dolores Gómez que hace unas semanas llegó postrada en camilla a un banco para poder renovar su tarjeta de pensión, señaló que los resultados obtenidos han motivado a otras víctimas a denunciar. "Hay muchos adultos mayores que están pasando por lo mismo o personas con discapacidad, pero que muchas veces no ponen quejas por no tener recurso, por eso estamos haciendo una labor social de apoyarlos, de que todo sea gratuito, no se cobra nada, así como con la señora Dolores, quien desafortunadamente tuvo que llegar en ambulancia, en camilla a un banco; es algo que no puede repetirse, afortunadamente con la asesoría logró cobrar la pensión".

En la búsqueda para que los adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad y otros grupos vulnerables reciban un trato justo, se han creado varios expedientes.

La principal queja surge porque no se les permite recibir apoyos federales. "Es un derecho que los adultos mayores tienen y en Reynosa hemos actuado en contra de bancos que les ponen candados a los abuelitos, el personal que trabaja ahí no debe ser imponente ni arrogante, ni le puede negar un servicio, más cuando se trata de su dinero, hay casos que deben tratarse con protocolos de derechos humanos, no es posible que tengamos personas que sean obligadas a ir enfermas, sin poder caminar".

El caso de la señora Dolores que EL MAÑANA dio a conocer no ha sido el único que se ha resuelto de manera satisfactoria para los adultos mayores afectados por bancos, por lo que Olán Mendoza exhorto a la comunidad a denunciar.