Patentizan su lucha: Día Internacional de la Mujer

Posteriormente se hizo pase de lista de las mujeres víctimas de feminicidio, así como un minuto de silencio por las que ya no están; además se realizó mención honorífica a la mujer fallecida que luchó junto a ellas el año pasado.

El grupo de mujeres, compuesto por jóvenes, madres de familia, incluso acompañadas de sus hijos, realizó recorrido saliendo de la plaza principal "Miguel Hidalgo", pasando por calles aledañas, así como la peatonal Hidalgo y se mantuvieron en la plaza.

Este año asistieron más mujeres que en anteriores ocasiones, incluso, hicieron un círculo grande en la explanada mientras gritaban y mostraban sus cartulinas.

ACOSADORES

Las féminas gritaron: "El Estado opresor es un macho violador", "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", así como "Vivas se las llevaron, vivas las queremos"; además, portaron pancartas que decían: "No quiero ser de nadie, sólo quiero ser mía", "Mi mami me está criando para que su hija se sienta segura conmigo", "Mi mami me está enseñando a luchar por mis derechos" y "Estar de suerte es estar viva", entre otras, como "Un docente del Cobat 7 es un acosador".

También se pegaron cartulinas en la plaza principal, se pintó con gis el piso y con aerosol algunos muros de concreto de la plaza principal, así como también las bases de los monumentos y un busto con pintura negra.

No hubo entrevistas, ya que no hubo líderes y todas gritaban y expresaban juntas; solamente el bloque negro encabezaba los gritos.

Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas estuvo como observador y vigilando que se respetaran sus derechos, mientras que elementos de Seguridad estatal se mantuvieron pidiendo a las mujeres que no hicieran afectaciones, sin mayores contratiempos.

Pregunta sin resolver.

Manifestantes se plantaron frente a Presidencia.