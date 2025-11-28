Reciben siete mujeres becas para su titulación

Un total de siete mujeres recibieron becas para poder obtener su título profesional, durante la Segunda Edición del Becatón, organizado por la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este apoyo cubrió el costo de titulación de cada beneficiaria, permitiendo de esta forma un mejor desarrollo profesional femenino y mayores oportunidades.

Las becadas culminaron su formación en diversas instituciones y áreas académicas, entre ellas Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Pedagogía, Químico Farmacobiólogo, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Licenciatura en Comercio Internacional, Comercio Internacional y Licenciatura en Ingeniería Industrial.

¿Cuál es el objetivo del Becatón?

Angélica Almanza Treviño, presidenta de AMPRAC, encabezó la ceremonia acompañada por integrantes de la asociación, destacando que el objetivo principal se cumplió gracias al respaldo de patrocinadoras y patrocinadores que hicieron posible la entrega de los apoyos.

"Este compromiso permitió facilitar el pago de titulación para estas futuras profesionistas, su contribución fortalece el acceso a oportunidades y promueve el crecimiento académico y profesional de las mujeres en Reynosa", dijo.

¿Qué impacto tiene este apoyo en las beneficiarias?

La presidenta reconoció el compromiso social de quienes se sumaron al impulso académico de las nuevas profesionistas. Este tipo de iniciativas son fundamentales para fortalecer el acceso a la educación y mejorar las condiciones laborales de las mujeres en la región.