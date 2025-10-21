Caería 40% siembra de sorgo de temporal

Hasta un 40% del total de la tierra que hace años se destinaba a la siembra de sorgo de temporal, podría quedar ociosa en el siguiente ciclo agrícola de temprano en Reynosa y la región.

"Los factores que han ido propiciando ese problema, son de tipo diverso, fundamentalmente la falta de apoyos suficientes para el cultivo por parte de la federación, aunado a la ausencia de estímulos económicos para la comercialización de los granos y por supuesto la falta de recursos económicos propios para sacar adelante los planes que se tienen en este renglón", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, dirigente del sector campesino a nivel local.

"Esperemos en Dios que se compongan las cosas más adelante, porque de lo contrario, cada vez podría ser mayor el número de parcelas que quedarán sin sembrar", agregó.

Hasta hace algunos años, se sembraban entre 50 y 60 mil hectáreas de sorgo de temporal.

Pero en el ciclo agrícola que se avecina, se estima que solamente un 60% de tierra se aprovechará para actividades agrícolas, porque eso es precisamente el porcentaje que ya se encuentra preparada y que espera tan sólo que llegue el próximo ciclo y que caiga suficiente agua de lluvia para que haya una buena cosecha de sorgo y en el caso de riego, de maíz.

La crítica situación económica imperante en el campo está a la vista de todos, pero lamentablemente el gobierno no lo visualiza de esa manera y eso es precisamente lo que ha contribuido a que año con año, cada vez sea menos tierra la que se prepara y se siembra en el sector ejidal, dijo finalmente Armendáriz Escobedo, presidente campesino.



