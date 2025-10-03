Pierden batalla ante el SIDA; reporta UNEME/CAPASITS nuevos contagios

Pierden batalla ante el SIDA; reporta UNEME/CAPASITS nuevos contagiosRecomiendan a pacientes que están recibiendo su tratamiento a base de retrovirales, a seguir las indicaciones al pie de la letra para evitar complicaciones
El VIH/SIDA ha cobrado la vida de 68 personas en los meses que han transcurrido del 2025, cifra que corresponde a todas las instituciones médicas del sector Salud en Reynosa.
"Las causas por las que esas personas perdieron la batalla contra las referidas enfermedades, son por ejemplo, el hecho de que hayan abandonado su tratamiento médico o porque hayan cambiado de ciudad o de estado, y no lo hayan seguido al pie de la letra o porque tuvieron alguna enfermedad asociada que no fue atendida oportunamente, generándoles complicaciones en su salud al grado de que fallecieron", dijo Juanita Díaz García, titular de UNEME/CAPASITS.
Los decesos son de pacientes que adquirieron el padecimiento desde hace varios años, dejó en claro la funcionaria y responsable de la Unidad de Especialidades Médicas y Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual a nivel local.
Díaz García aprovechó la entrevista con El Mañana de Reynosa para hacer un nuevo llamado a todos quienes están recibiendo su tratamiento a base de retrovirales, a seguir las indicaciones al pie de la letra para evitar posibles complicaciones en su salud.
De igual manera los invitó a extremar precauciones para evitar contagios de enfermedades como tuberculosis y otras más, las que de llegar a contraer, deben acudir rápidamente al médico para su debida y oportuna atención.
"Las causas son el abandono del tratamiento médico que se les asignó o por haber contraído males asociados que no se atendieron con oportunidad", dijo Juanita Díaz García.
LOS NOTIFICADOS
- En los primeros meses de presente año, ya se han notificado 99 casos nuevos de la enfermedad. Hay cinco pendientes para laboratorio.
- Embarazadas, hay tres entre las infectadas. La edad promedio de los pacientes es de 19 a 45 años.
- Díaz García también hizo una invitación a jóvenes y adultos a protegerse contra ambos males y si van a tener una relación sexual con extraños, lo preferible es utilizar el preservativo o condón.