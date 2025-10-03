Pierden batalla ante el SIDA; reporta UNEME/CAPASITS nuevos contagios

El VIH/SIDA ha cobrado la vida de 68 personas en los meses que han transcurrido del 2025, cifra que corresponde a todas las instituciones médicas del sector Salud en Reynosa .

"Las causas por las que esas personas perdieron la batalla contra las referidas enfermedades, son por ejemplo, el hecho de que hayan abandonado su tratamiento médico o porque hayan cambiado de ciudad o de estado, y no lo hayan seguido al pie de la letra o porque tuvieron alguna enfermedad asociada que no fue atendida oportunamente, generándoles complicaciones en su salud al grado de que fallecieron", dijo Juanita Díaz García, titular de UNEME/CAPASITS.

Los decesos son de pacientes que adquirieron el padecimiento desde hace varios años, dejó en claro la funcionaria y responsable de la Unidad de Especialidades Médicas y Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual a nivel local.

Díaz García aprovechó la entrevista con El Mañana de Reynosa para hacer un nuevo llamado a todos quienes están recibiendo su tratamiento a base de retrovirales, a seguir las indicaciones al pie de la letra para evitar posibles complicaciones en su salud.

De igual manera los invitó a extremar precauciones para evitar contagios de enfermedades como tuberculosis y otras más, las que de llegar a contraer, deben acudir rápidamente al médico para su debida y oportuna atención.

"Las causas son el abandono del tratamiento médico que se les asignó o por haber contraído males asociados que no se atendieron con oportunidad", dijo Juanita Díaz García.

LOS NOTIFICADOS