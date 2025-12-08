Mantienen servicios pese al cierre de las direcciones

Sin problema alguno, se han estado brindando los servicios de consulta médica y vacunación, entre otros más, en los Centros de Salud de Reynosa cuyas direcciones médicas fueron cerradas el pasado viernes por parte de dirigentes y afiliados al SNTSS (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud), en protesta por una serie de abusos y maltrato de personal que en ellos prestan sus servicios.

Generalmente en los días sábado y domingo de cada semana, el movimiento de parte de personas que acuden a esos lugares a solicitar algún tipo de servicio médico, es menor que de lunes a viernes y hoy no fue la excepción, según pudo observarse en la unidad de Salud de la colonia Rodríguez, en el llamado centro de Salud Rector.

Pese a la poca afluencia de ciudadanos que visitaron los seis Centros de Salud cuyas direcciones fueron cerradas en protesta por una serie de abusos y mal trato al personal que labora en los mismos, médicos y enfermeras laboraron en forma normal.

La medida de laborar en esas instituciones gubernamentales, fue implementada desde hace varios años, de ahí que parte del personal se da a la tarea de atender la demanda de servicios como vacunación contra diversas enfermedades así como también las consultas médicas, estas últimas que son pocas en comparación con las que se atienden durante los días de entre semana.