"Hasta para descansar en paz hay que tener con qué pagar", dice la frase popular y es una realidad en Reynosa , ya que morir cuesta caro y cada vez más elevado.

Todo depende de la economía de las familias y de la previsión que se tenga, aunque el tema de prepararse para afrontar la muerte sigue siendo un tabú del que pocas familias quieren hablar.

LA MUERTE TAMBIÉN ES UNA DEUDA

Los servicios funerarios en Reynosa reflejan un incremento en los últimos años en el sector privado, al grado de que despedir dignamente a un ser querido puede representar un gasto de hasta alrededor de los 200 mil pesos, dependiendo de los servicios contratados, de la empresa y del tipo de paquete elegido, ya que se pueden encontrar paquetes más económicos o que incluyen servicios solo de velar, traslados o sin terreno.

Ante este panorama, algunas familias optan por adquirir un plan de previsión funeraria, con el objetivo de evitar gastos imprevistos y aliviar la carga económica en momentos difíciles y en este esquema, se ofrecen paquetes, cuyos precios y beneficios varían de acuerdo con la modalidad de pago y los servicios incluidos.

La primera opción tiene un costo de 103 mil pesos al contado, o bien 113 mil pesos si se paga con tarjeta de débito en mensualidades de 3 mil, o 108 mil pesos con tarjeta de crédito en pagos mensuales de 3 mil 003 pesos.

Este plan incluye sala de velación estándar por 24 horas, asesoría en trámites, embalsamado básico, arreglo estético básico, traslado del cuerpo en el área local y servicio de cafetería, pero no contempla los trámites gubernamentales, que deben cubrirse aparte por parte de la familia.

El segundo paquete eleva su costo a 112 mil pesos de contado, o 124 mil pesos con tarjeta de débito en pagos de 3 mil pesos mensuales, y 117 mil pesos si se liquida con tarjeta de crédito en mensualidades de 3 mil 276 pesos y ofrece prácticamente los mismos servicios que el anterior, con algunas variaciones en materiales y presentación.

La tercera opción, considerada la más completa, tiene un precio de 126 mil pesos al contado, y puede adquirirse a crédito por 139 mil pesos en pagos de 3 mil pesos con tarjeta de débito, o 131 mil pesos con tarjeta de crédito en mensualidades de 3 mil 666 pesos.

Este tercer paquete incluye sala de velación premier, embalsamado, arreglo estético básico, asesoría, traslado local, servicio multiplaza y cafetería, aunque tampoco incluye los trámites gubernamentales.

Todos los costos son para un terreno con cuatro gavetas construidas con concreto, una lápida sin grabado, un florero, cuatro servicios de inhumación un toldo y sillas alfombra Astrid, jefe de ceremonia y elevador automático.

Si el paquete de previsión se liquida de contado, existen dos opciones, ya sea pago en una sola exhibición o liquidación en un plazo máximo de 58 días, pero cuando el servicio se contrata en el momento del fallecimiento, los costos se duplican: un funeral completo puede llegar a los 200 mil pesos, considerando que solo el terreno tiene un costo aproximado de 110 mil pesos sin previsión o 78 mil si se paga en mensualidades.

Además, el pago debe realizarse dos horas antes de la sepultura, ya que sin liquidar el servicio no se autoriza el entierro.

Por otro lado, la cremación también ha incrementado su costo, ya que, en esquema de previsión, el precio con tarjeta de débito es de 51 mil 799 pesos con mensualidades de mil 440 pesos, o 49 mil 129 pesos con tarjeta de crédito pagando mil 366 pesos al mes.

De contado, los precios de la cremación fluctúan entre 80 mil y 90 mil pesos, dependiendo del tipo de urna y servicios adicionales.

LA ÚLTIMA MORADA TAMBIÉN TIENE MENSUALIDADES

PRIMER PAQUETE

Costo de contado: 103 mil 309 pesos

Con tarjeta de débito: 113 mil 875 pesos en mensualidades de 3 mil 166 pesos

SEGUNDO PAQUETE

Costo de contado: 112 mil 689 pesos

Con tarjeta de débito: 124 mil 212 pesos en mensualidades de 3 mil 454 pesos

TERCER PAQUETE

Costo de contado: 126 mil 132 pesos

Con tarjeta de débito: 139 mil 031 pesos en mensualidades de 3 mil 866 pesos

FORMAS DE PAGO

Si se contrata al momento del fallecimiento:

El costo se duplica , llegando a 220 mil pesos aproximadamente.

Solo el terreno tiene un valor de 110 mil pesos

CREMACIÓN

En esquema de previsión:

Con tarjeta de débito: 51 mil 799 pesos en mensualidades de mil 440 pesos

MANTENIMIENTO ANUAL

Cuota obligatoria: mil 140 pesos anuales

... Y HASTA MANTENIMIENTO ANUAL

A los gastos funerarios se suma una cuota anual de mantenimiento de mil 140 pesos, obligatoria para conservar el terreno o nicho en condiciones adecuadas, esto en el sector privado.

El alto costo de los servicios funerarios ha llevado a algunas familias a planificar con anticipación, conscientes de que, además del duelo, la despedida final puede convertirse en un golpe económico difícil de afrontar.

MUY POCOS LO HACEN ES LA PLANEACIÓN CLAVE PARA EVITAR LOS IMPREVISTOS

Como el caso de la señora, Flor Ramírez, quien hace más de 9 años contrató un paquete que incluía un servicio completo con urna, terreno con 4 gavetas y servicio de sala y cafetería.

"En mi caso fui pagando el servicio mes con mes, en aquel tiempo el terreno costó 40 mil pesos con una mensualidad de mil por mes, ahorita está más caro, la verdad cuesta mucho morir y enterrar, si fue menos que el haber pagado en el momento en que necesitábamos el servicio", expresó.

El incremento constante en los precios ha hecho que morir sea cada vez más caro, incluso cuando se intenta prevenir, aunque los costos dependen de la empresa, ya que hay precios más accesibles en otros lugares, todo de acuerdo al bolsillo de las familias.