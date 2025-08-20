Convocan a jóvenes a cumplir con servicio militar

En la Junta Municipal de Reclutamiento confían en que conforme y se aproxime la fecha límite para registrar jóvenes para que cumplan con su Servicio Militar Nacional, lleguen más a tramitar su cartilla.

A la fecha llevamos expedidas 600 documentos del tipo en cuestión y solamente nos quedan 500, por lo que estaos reiterando la invitación a los muchachos pertenecientes a la clase 2007 y remisos". Aracely González Salas, Encargada de la Oficina

Para quienes aún lo desconozcan, se atiende aquí en en la Junta que opera en el Auditorio Municipal en horario de 8:00 a 16:00 Horas de lunes a viernes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha en la que habrá de realizarse el sorteo de bola blanca y bola negra, pero se está a la espera de que se nos haga llegar la información al respecto por parte de la 8va. Zona Militar, añadió.

Señaló finalmente que lo más seguro es de que el evento que se sabe será un domingo del mes de noviembre del año en curso, sea precisamente en el Auditorio Municipal en donde ya se ha celebrado en ocasiones anteriores, pero eso será confirmado en su momento.



