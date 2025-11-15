Confirman fecha para sorteo de bola blanca

Confirman que el 23 de noviembre se llevará a cabo el sorteo de bola blanca y bola negra para jóvenes de la clase 2007 y remisos, según informan en la Junta de Reclutamiento Municipal.

"Ahora sí ya todo está listo para que los muchachos que se inscribieron para el Servicio Militar Nacional, acudan al Auditorio Municipal a las 8:30 Horas para participar en el evento anual que se celebrará en la fecha ya señalada", dijo Aracely Gómez Salas, encargada de la referida oficina.

¿Qué se espera del sorteo?

Ahí, uno a uno, saldrán de la tómbola los nombres de los asistentes a los cuales se les comunicará el color de bola que les tocó.

Salas Aguirre hizo la invitación a los 1,012 jóvenes que se registraron, de los cuales 608 fueron de la clase 2007 y 404 remisos, para que asistan el domingo 23 de noviembre al auditorio municipal situado en la colonia Vista Hermosa, a un costado de la avenida que lleva el mismo nombre, lugar que será sede del tradicional sorteo.

¿Qué implica el resultado del sorteo?