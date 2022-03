Será digital el trámite para legalizar autos ´chocolates´

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados comentó que el primero paso es hacer una consulta al Registro Público Vehicular (REPUVE) para checar que el auto no aparezca como robado o tenga algún delito que aclarar.

Posterior es que tengan los documentos a la mano, tanto el titulo, credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio y tener una calca o una fotografía de la serie del vehículo a legalizar.

Como tercer paso hay que entrar a las páginas del REPUVE, donde hay que registrarse, donde llenará formatos para el pago o el de protesta de decir la verdad.

"Todavía no está activa, no hemos podido avanzar porque no se ha actividad la página, pero en esa página va haber donde se registre el vehículo y lo que tenemos entendido que ahí les van a brindar los formatos para decir bajo protesta decir verdad", dijo.

El representante de los comercializadores de autos usados comentó que ya teniendo todo, incluyendo el registro, el ciudadano se deberá presentar con el vehículo a donde están la Oficina Fiscal, donde se encuentra oficina de REPUVE.

"Posteriormente pasar al emplacado, no está activada la página y hay que hacer las cosas lo mejor posible", expresó.

El auto quedará como mexicano y ya no se tendrán que hacer verificaciones ambientales, con solo la confianza de que el ciudadano diga la verdad.

"Que tengan cuidado si había 200 personas que querían hacer estos trámites, sin saberlo, si motivos, ahora hay mil, que tengan muchos cuidados con las estafas, con los fraudes", recalcó.

Si requiere información pueden marcar al 8999 221566 y 8999228105, donde les pueden apoyar o asesorar, ya que se deben cumplir todos los requisitos por parte de los importadores.

"Lo fundamental es que el carro vaya manejando bien , se van a tomar algunas fotos para su registro y tratar de que vaya apegado al decreto", dijo.

El plazo para poder legalizar será hasta el 20 de septiembre, por lo que piden a los ciudadanos aprovechar la situación.

Entran los modelos 2017 hacia abajo sin inspecciones y en vehículos que comiencen con números.

Los importadores piden bajar los costos de las importaciones, ya que los precios se han ido por las nubes.