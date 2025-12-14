Golpea la sequía a los ganaderos de la región

La sequía registrada en 2025, ha golpeado severamente a algunos ganaderos y a otros no tanto, pero aunque no se tienen reportes oficiales de bajas por las altas temperaturas, piensan dirigentes de la Asociación Ganadera Local que sí ha habido decesos pero no han llegado a ser alarmantes.

"Realmente no tenemos cifras de muertes, pero hoy en día es cuando mas se necesitan las lluvias pues se está escaseando de manera importante el alimento natural para los vacunos al grado de que ya varios productores han recurrido a la quema de nopaleras para darles de comer a sus animales", dijo José Cantú Lòpez, presidente de los ganaderos de Reynosa.

Por nuestra parte les estamos dando pacas de silo para alimenta a su ganado, sobre todo a quienes vemos que están sufriendo pero en serio por falta de alimento para sus animales.

Este ha sido un año difícil para los productores de ganado, pues la seca ha golpeado en gran medida a muchos de los compañeros, aunque a otros no tanto y de una u otra forma están sobrellevando las cosas y saliendo adelante con recursos propios porque no hay apoyo del gobierno de cualquier instancia.

Los pronósticos del tiempo que se vienen presentando de unos días a la fecha, nos han animado a los ganaderos porque podrían llegar algunas precipitaciones pluviales a los ranchos que están muy necesitados de humedad para impulsar el reacicimiento de los pastizales.