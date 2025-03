Causa estragos sequía en campo

Triste e incierto panorama se cierne sobre la agricultura de temporal en Reynosa y la región ante la intensa sequía que se abate, pues ya las plantas de sorgo empiezan a presentar debilidad por el fuerte sol, los fuertes vientos y la falta de lluvias.

"Lo peor de todo es de que el pronóstico de lluvias a mediano plazo no contempla precipitaciones pluviales y más aún peor el que las siembras los compañeros no las aseguran porque al final de cuentas las aseguradoras hacen el cuento largo y luego no les dan nada a los productores de sorgo temporalero", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, líder campesino a nivel municipal.

"Jamás habíamos visto un año como el que se viene presentando en esta ocasión. Los compañeros sembraron con muy poca humedad, con la que apenas cayó ahora con las recientes heladas. Si no nos llueve en unos 15 o 20 días, desgraciadamente las siembras resentirán los estragos de la falta de lluvia y se verán gravemente afectadas en su desarrollo, agregó.

Crítica es la situación imperante en las tierras de temporal sembradas con sorgo y bueno, seguimos confiando en que la madre naturaleza no nos soltará de su mano y tenemos fe en que nos lleguen las lluvias que esperamos ansiosamente los sorgueros.

En un viaje que hicimos hace un par de días a Tampico, también nos dimos cuenta de que allá las plantas de sorgo de temporal, están en la misma situación que las de esta frontera y creo que esto está generalizado y a lo mejor así está en todo el país.

Precisamente por falta de humedad, entre 10 y 15 mil hectáreas de tierra se quedaron sin sembrar aunado también a la insuficiencia de recursos para realizar los trabajos correspondientes.