Beneficia a comercio informal vacaciones de Semana Santa

"En un 30 por ciento si mejoraron las ventas durante las vacaciones, fueron los productos en general, cuando las condiciones se prestaban aprovechaban para tomarse un vaso de agua fresca, comerse un elote, una nieve, lo que más tiene demanda, ahorita que nos está apretando el calor", dijo.

Señaló que en general les fue bien, aunque esperaban arriba de un 40 por ciento en las ventas de productos variados y comida.

"Al final creo que las ventas estuvieron bien, no como esperábamos, esperábamos mucho mejores ventas, pero no nos fue tan mal, no nos podemos quejar porque al final hubo un incremento, no como esperábamos pero hubo un incremento", recalcó.

Regalado Juárez explicó que los jueves, viernes, sábado y domingo, fueron los días más fuertes en las ventas durante las dos semanas de vacaciones de Semana Santa.

"Estuvo un poco el tiempo contra nosotros pero aún así estamos esperando a que esto se reanude", recalcó.

Por el momento, es tiempo de calma en las ventas y van a esperar las fechas de próximas celebraciones.