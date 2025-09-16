Exhortan detectar el cáncer oral a tiempo

La Semana Nacional de Salud Pública, que se realizó en la ciudad con diversas actividades de promoción de la salud bucal, concluyó el 13 de septiembre. Durante el evento, la Jurisdicción Sanitaria No. 4 instaló un módulo de atención dirigido al público en general, con el objetivo de reforzar la prevención y la detección temprana de enfermedades orales. La doctora María del Pilar Morales, coordinadora de salud bucal de la jurisdicción, explicó que en el módulo se impartieron técnicas de cepillado, se entregaron cepillos dentales y tabletas reveladoras de placa bacteriana, además de difundir información preventiva sobre el cáncer oral. Morales advirtió que este tipo de cáncer suele iniciar con lesiones que muchas veces son ignoradas o mal diagnosticadas como úlceras virales o infecciones comunes. "Toda lesión en boca que no desaparece en 15 días debe recibir atención para una biopsia. Nosotros en primer nivel hacemos la detección, orientamos al paciente y lo referimos a un hospital", puntualizó. Destacó que el 90 por ciento de las lesiones orales no son dolorosas, lo que ocasiona que los pacientes retrasen su atención. "Cuando finalmente llegan, en muchos casos ya es demasiado tarde. El 70 por ciento de los diagnósticos se hacen en etapa 4, donde los tratamientos son invasivos y en ocasiones implican la pérdida de lengua o mandíbula", explicó. La coordinadora subrayó que la detección temprana es clave para evitar complicaciones graves. Invitó a la población a acudir a los centros de salud con área dental, donde odontólogos pueden identificar lesiones sospechosas y canalizar al paciente a un hospital para la realización de una biopsia y su diagnóstico patológico. Aunque el evento de la Semana Nacional de la Salud concluyó el 13 de septiembre, los servicios de salud bucal continúan disponibles en todos los centros de salud de la Jurisdicción 4 de Reynosa, así como en algunas plazas públicas y parques cercanos a estas unidades, para quienes necesiten atención.