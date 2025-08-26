Fallan los semáforos inteligentes

Por enésima ocasión, semáforos inteligentes de Reynosa ubicados en bulevar Hidalgo con Praxedis Balboa, presentaron fallas propiciando serios problemas para los automovilistas que transitan por ambas arterias.

Tras varias horas de permanecer descompuestos, arribaron al lugar un par de agentes de Tránsito y Vialidad que se encargaron de orientar a los conductores que pasaban por el lugar.

Antes de su llegada, el peligro de accidentes automovilísticos estuvo presente pues en varias ocasiones hubo quienes trataban a toda costa continuar por el bulevar Hidalgo pero otros conductores intentaban lo mismo al circular por la Praxedis Balboa.

Un hombre que tripulaba una camioneta pick up que dijo llamarse Roberto Ceniceros, lamentó que estén sucediendo ese tipo de desperfectos en aparatos que costaron una buena cantidad de dinero al ayuntamiento local.

Creo que los que operaban hasta antes de que instalaran los nuevos señalamientos electrónicos, funcionaban mejor.

Ya con anterioridad se han registrado situaciones similares en distintos puntos de la ciudad en donde se llevó a cabo el cambio del equipo con que se contaba y que fue sustituido por el nuevo, lo que ha generado una serie de críticas por parte de automovilistas que han padecido por los desperfectos de los semáforos inteligentes.







