Enésima falla de los semáforos inteligentes

Por enésima ocasión vuelven a fallar semáforos inteligentes, ahora tocó el turno a los colocados por carretera Reynosa a Río Bravo a la altura de uno de los accesos al fraccionamiento Reynosa.

De acuerdo con algunos automovilistas que se vieron envueltos en embotellamientos causados por el desperfecto que presentaron las señales viales electrónicas, el problema inició alrededor de las 14:00 Horas del miércoles.

Pasó más de una hora y el personal municipal encargado de reparar los aparatos, no llegaba, en tanto los conductores seguían sufriendo las consecuencias del fallido funcionamiento de los semáforos llamados inteligentes.

Por otros rumbos de la ciudad, también se presentan ese tipo de situaciones que dejan mucho que desear y que muchas críticas ha generado entre los conductores que dicen que funcionaban mejor los semáforos viejos que los nuevos, por los que pagó el gobierno una buena cantidad de millones de pesos.

Esperaban los mismos automovilistas que tienen su domicilio en el fraccionamiento Reynosa y colonias aledañas, que pronto se le diera solución al problema por parte de personal del departamento de Semaforización dependiente de Servicios Públicos Primarios.



