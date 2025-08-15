Fallan otra vez los semáforos; Ahora en la colonia Longoria

Continúan sin funcionar los semáforos ubicados en la esquina de la Río Mante y Praxedis Balboa a la altura de la colonia Longoria en la ciudad de Reynosa, comerciantes de la zona, refieren que han permanecido así durante al menos dos días.

Debido a que se trata de una vialidad bastante concurrida, testigos indican que en horas horas pico se genera caos en dicho punto, solicitan a las autoridades realicen la reparación necesarias a la brevedad posible, ya que a pesar de que no se ha registrado ningún accidente de gravedad, algunos conductores en su desespero por cruzar, no toman las precauciones necesarias, acciones que podrían registrar un desenlace fatal.