Fallan otra vez los semáforos; Ahora en la colonia Longoria

Fallan otra vez los semáforos; Ahora en la colonia LongoriaLa esquina de Río Mante y Praxedis Balboa en Reynosa enfrenta problemas de tráfico por semáforos sin funcionar
Continúan sin funcionar los semáforos ubicados en la esquina de la Río Mante y Praxedis Balboa a la altura de la colonia Longoria en la ciudad de Reynosa, comerciantes de la zona, refieren que han permanecido así durante al menos dos días.
Debido a que se trata de una vialidad bastante concurrida, testigos indican que en horas horas pico se genera caos en dicho punto, solicitan a las autoridades realicen la reparación necesarias a la brevedad posible, ya que a pesar de que no se ha registrado ningún accidente de gravedad, algunos conductores en su desespero por cruzar, no toman las precauciones necesarias, acciones que podrían registrar un desenlace fatal.
EL MAÑANA RECOMIENDA