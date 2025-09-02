Semáforo inoperante pone en riesgo a transeúntes

Desde hace aproximadamente dos meses, el semáforo peatonal ubicado a la altura de Smart Villa Diamante, sobre la carretera Reynosa a Río Bravo, permanece sin funcionar, situación que ha generado preocupación entre los locatarios y transeúntes de la zona.

Isidro Santiago, trabajador de la zona durante el horario matutino y vespertino, señaló que la falta de funcionamiento del semáforo representa un riesgo constante, ya que los ciudadanos que cruzan la vialidad deben hacerlo sorteando vehículos, lo que aumenta la probabilidad de accidentes. "La zona es de alto riesgo. Los accidentes ocurren de forma muy regular, casi diaria", indicó.

El accidente más reciente que recuerdan los locatarios ocurrió hace apenas dos días, cuando una camioneta se impactó contra uno de los pilares del puente de la carretera. Este hecho, aseguran, es evidencia de la frecuencia con la que se registran incidentes en la vialidad.