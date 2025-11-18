Ofrece el IMSS acceso gratuito a universitarios

El Instituto Mexicano del Seguro Social, ofrece a alumnos de nivel medio superior, superior y posgrado acceso gratuito al Seguro de Salud para Estudiantes, un esquema que brinda atención médica sin costo.

Este programa contempla servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y de atención preventiva, en apoyo de alumnos que no cuentan con otro tipo de cobertura.

Para obtener el beneficio, el primer paso es tramitar el Número de Seguridad Social (NSS), un requisito indispensable y permanente para su registro en el IMSS.

El trámite del NSS puede realizarse de manera sencilla a través de internet, mediante la aplicación IMSS Digital o directamente en la subdelegación del Seguro Social, presentando CURP, comprobante de domicilio, correo electrónico y, en caso de acudir de forma presencial, una identificación oficial y acta de nacimiento.

El IMSS informó que una vez obtenido el número, los estudiantes deben proporcionarlo a su escuela para ser dados de alta en el sistema.

Autoridades del IMSS destacaron la importancia de que los jóvenes realicen este procedimiento, ya que les permite acceder a consultas, estudios, tratamiento y seguimiento médico durante toda su formación académica.